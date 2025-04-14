14 апреля 2025

«Небо заволокло черным дымом»: В Миассе загорелся пенопластовый цех. Видео

В Миассе произошло возгорание в цеху по нарезке пенопласта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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От пожара поднимался черный густой дым
От пожара поднимался черный густой дым Фото:

В Миассе (Челябинская область) загорелся цех нарезки пенопласта. Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, небо заволокло черным дымом.

«Цех нарезки пенопласта около завода „Пуск“ (тот, что около КПД) полностью сгорел!», — пишет на условиях анонимности подписчик в группе «Инцидент Миасс» в ВКонтакте. К посту аноним прикладывает фото с пожара.

Другие жители также опубликовали фото и видео возгорания. Дым, поднимающийся от пожара, виден с любой точки города. При этом, по утверждениям некоторых пользователей, пожар уже ликвидирован.

Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что информация уточняется. Комментарий будет опубликован после получения.

Обновлено в 13:00 по уральскому времени: 

«На территории завода крупнопанельного домостроения в Миассе произошло возгорание склада с пенопластом. Площадь пожара составила 300 кв.м. Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожар локализован. На месте работают восемь огнеборцев и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

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В Миассе (Челябинская область) загорелся цех нарезки пенопласта. Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, небо заволокло черным дымом. «Цех нарезки пенопласта около завода „Пуск“ (тот, что около КПД) полностью сгорел!», — пишет на условиях анонимности подписчик в группе «Инцидент Миасс» в ВКонтакте. К посту аноним прикладывает фото с пожара. Другие жители также опубликовали фото и видео возгорания. Дым, поднимающийся от пожара, виден с любой точки города. При этом, по утверждениям некоторых пользователей, пожар уже ликвидирован. Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что информация уточняется. Комментарий будет опубликован после получения. Обновлено в 13:00 по уральскому времени:  «На территории завода крупнопанельного домостроения в Миассе произошло возгорание склада с пенопластом. Площадь пожара составила 300 кв.м. Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожар локализован. На месте работают восемь огнеборцев и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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