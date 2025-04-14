В Миассе (Челябинская область) загорелся цех нарезки пенопласта. Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, небо заволокло черным дымом.
«Цех нарезки пенопласта около завода „Пуск“ (тот, что около КПД) полностью сгорел!», — пишет на условиях анонимности подписчик в группе «Инцидент Миасс» в ВКонтакте. К посту аноним прикладывает фото с пожара.
Другие жители также опубликовали фото и видео возгорания. Дым, поднимающийся от пожара, виден с любой точки города. При этом, по утверждениям некоторых пользователей, пожар уже ликвидирован.
Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что информация уточняется. Комментарий будет опубликован после получения.
Обновлено в 13:00 по уральскому времени:
«На территории завода крупнопанельного домостроения в Миассе произошло возгорание склада с пенопластом. Площадь пожара составила 300 кв.м. Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пожар локализован. На месте работают восемь огнеборцев и две единицы техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
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