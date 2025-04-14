Нефтяная компания из ХМАО намерена удержать уровень добычи нефти

«Сургутнефтегаз», нефтяная компания из ХМАО, планирует сохранить объем добычи нефти на уровне 2024 года. Это решение принято в связи с соглашением ОПЕК+, сообщил ТАСС со ссылкой на слова заместителя генерального директора компании Николая Киселева.
«Мы же в сделке с ОПЕК+, поэтому регулируем примерно на уровне прошлого года. Потенциал [увеличения добычи] у компании есть», — пояснил Киселев агентству на Евразийском нефтегазовом форуме.
Он добавил, что в зависимости от позиций государства, возможен как рост, так и сокращение объемов. Компания готова к любому из этих вариантов. По словам Киселева, в 2025 году уровень добычи нефти составит от 52 до 55 млн тонн.
Ранее URA.RU писало, что аналитики прогнозируют рекордные дивиденды по акциям «Сургутнефтегаза». Они считают, что акционеры могут получить 8,7–10,7 рубля по привилегированным бумагам, что составит 15–18,5% доходности к цене.
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