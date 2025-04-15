Силовики задержали Владимира Соколова 11 апреля
Начальника службы безопасности Белоярской атомной станции (БАЭС) Владимира Соколова отправили в следственный изолятор. Об этом URA.RU сообщили в Белоярском районном суде Свердловской области.
«Соколов будет под стражей до 10 июня. Постановление пока не вступило в законную силу», — сказали в инстанции.
По данным агентства, Соколов был задержан 11 апреля. Ему вменяют получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В пресс-службе Белоярской АЭС говорили, что оказывают помощь силовикам, которые расследуют уголовное дело.
Владимира Соколова задержали 11 апреля
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