Арестован главный «безопасник» крупной свердловской атомной станции. Фото

Главу службы безопасности Белоярской АЭС отправили в СИЗО по делу о коррупции
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Мера пресечения Виктору Петриченко. Свердловская область, Каменск-Уральский , преступник, подсудимый, суд, клетка, наручники
Силовики задержали Владимира Соколова 11 апреля Фото:

Начальника службы безопасности Белоярской атомной станции (БАЭС) Владимира Соколова отправили в следственный изолятор. Об этом URA.RU сообщили в Белоярском районном суде Свердловской области.

«Соколов будет под стражей до 10 июня. Постановление пока не вступило в законную силу», — сказали в инстанции.

По данным агентства, Соколов был задержан 11 апреля. Ему вменяют получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В пресс-службе Белоярской АЭС говорили, что оказывают помощь силовикам, которые расследуют уголовное дело.

Владимира Соколова задержали 11 апреля
Владимира Соколова задержали 11 апреля
Фото:

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Начальника службы безопасности Белоярской атомной станции (БАЭС) Владимира Соколова отправили в следственный изолятор. Об этом URA.RU сообщили в Белоярском районном суде Свердловской области. «Соколов будет под стражей до 10 июня. Постановление пока не вступило в законную силу», — сказали в инстанции. По данным агентства, Соколов был задержан 11 апреля. Ему вменяют получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В пресс-службе Белоярской АЭС говорили, что оказывают помощь силовикам, которые расследуют уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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