Челябинск вошел в топ-5 городов России по росту цен на вторичное жилье

В Челябинске за три последних месяца стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 5,2% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр. Мегаполис вошел в топ-5 городов, где жилье на вторичном рынке подорожало сильнее всего, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с четвертого квартала 2024-го по первый квартал 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 5,2% — до 106 тысяч рублей за квадратный метр. Город занял пятое место в рейтинге городов РФ по росту средней цены квадратного метра на рынке вторичного жилья», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Сильнее всего цены выросли в Воронеже. Там средняя цена «квадрата» за год увеличилась на 9,9% — до 116 тысяч рублей. Лидерство Воронежа объясняется ростом спроса, который влияет на цены. Второе место в рейтинге с ростом средней цены квадрата на 9,3% заняла Казань. Там стоимость увеличилась до 192 тысяч рублей. На подорожание вторички в этом мегаполисе влияет увеличение в реализации числа малоформатных квартир.
На третьем месте с ростом на 7,5% оказалась Пермь, где цены на жилье за квартал выросли до 112 тысяч рублей за квадрат. Москва заняла в рейтинге восьмое место с ростом средней цены «квадрата» на 4%, до 365,7 тысячи рублей.
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