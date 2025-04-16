В Перми и Кунгуре донорам крови подарят сувениры

Пермская краевая станция переливания крови в честь Национального Дня донора, который отмечается на этой неделе, устраивает праздничные мероприятия. В Перми и Кунгуре доноры 18 апреля смогут не только сдать кровь, но и поучаствовать в интеллектуальных играх, а также получить в подарок сувенир. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
«Каждый желающий сможет не только сдать кровь или подать заявление на вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга, но и поучаствовать в мероприятиях от Пермского отделения ВОД „Волонтеры-медики“. Активисты проведут авторскую игру „Донорство с умом“, сыграют с участниками акции в „Правда/миф о донорстве костного мозга“, а также организуют блиц-игру о крови и ее компонентах. Все, кто присоединится к праздничной акции станут обладателями памятных сувениров», — сообщили в минздраве. Мероприятия состоятся с 08:30 до 12:30. В Перми на ул. Лебедева, 54, а в Кунгуре на ул. Красногвардейцев, 45г.
В минздраве напоминают, что донором может стать любой здоровый человек от 18 лет, весом более 50 кг. При обращении на станцию переливания нужно взять с собой паспорт и номер СНИЛС. После сдачи крови донору дается право на два выходных дня с сохранением зарплаты, а также денежная компенсация на питание. Важно знать, что за сутки перед донацией запрещено есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. За 48 часов нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
На Пермской краевой станции переливания крови отмечают, что человек может стать не только донором крови, но и костного мозга. Это может спасти жизнь тысячам больных раком, лейкозом, лимфомой или наследственными заболеваниями. Чтобы попасть в Федеральный регистр доноров костного мозга, нужно обратиться Службу крови Пермского края. Ее специалисты определят, нет ли у вас противопоказаний, и подробно расскажут о процедуре.
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