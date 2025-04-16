16 апреля 2025

Массовая авария с пострадавшими произошла в Челябинске на Троицком тракте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на Троицком тракте в Челябинске пострадали четыре человека
В аварии на Троицком тракте в Челябинске пострадали четыре человека Фото:

В Челябинске на Троицком тракте произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Травмы получили два водителя и два пассажира, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«Утром 17 апреля около дома 62с по Троицкому тракту столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, ГАЗ, Лада Гранта и SsangYong Group. Травмы получили 52-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris и ее пассажир, а также 38-летний водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Челябинске ранее произошла серьезная авария на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В результате ДТП вечером 15 апреля пострадали три автомобиля. Одного из травмированных увезла скорая. 

Авария произошла рано утром 17 апреля
Авария произошла рано утром 17 апреля
Фото:

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В Челябинске на Троицком тракте произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Травмы получили два водителя и два пассажира, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «Утром 17 апреля около дома 62с по Троицкому тракту столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, ГАЗ, Лада Гранта и SsangYong Group. Травмы получили 52-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris и ее пассажир, а также 38-летний водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Челябинске ранее произошла серьезная авария на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В результате ДТП вечером 15 апреля пострадали три автомобиля. Одного из травмированных увезла скорая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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