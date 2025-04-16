В Челябинске на Троицком тракте произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Травмы получили два водителя и два пассажира, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«Утром 17 апреля около дома 62с по Троицкому тракту столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, ГАЗ, Лада Гранта и SsangYong Group. Травмы получили 52-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris и ее пассажир, а также 38-летний водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Челябинске ранее произошла серьезная авария на перекрестке улиц Героев Танкограда и Первой пятилетки. В результате ДТП вечером 15 апреля пострадали три автомобиля. Одного из травмированных увезла скорая.
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