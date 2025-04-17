Генпрокуратура предложила следить, куда мигранты переводят деньги

Генеральная прокуратура России выступает за контроль банковских переводов мигрантов для предотвращения нелегальных финансовых операций. Об этом заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин.
«Наверное, первая инициатива, поддержать которую можно, про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов», — отметил Баукин, подчеркнув необходимость обмена информацией между банками и органами, отвечающими за учет граждан, включая нерезидентов, чтобы улучшить контроль за финансовыми потоками. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Баукин также указал на проблемы существующей системы, где мигранты могут без затруднений открывать банковские счета и совершать операции без должного контроля со стороны банков. Это создает риски для финансовой безопасности страны. По его словам, такой обмен данными мог бы помочь точно идентифицировать лиц, осуществляющих операции, что повысит эффективность противодействия нелегальной финансовой деятельности.
Ранее в РФ вступил в силу законе о режиме высылки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число нелегальных мигрантов, проживающих в стране, достигает 670 тысяч. В их отношении, по его словам, теперь будет вводиться режим высылки и граждане будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц, передает RT.
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