Путин посмертно наградил военкоров орденами Мужества

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Путин наградил погибшего на фронте военкора
Путин наградил погибшего на фронте военкора Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших на фронте СВО военкора «Известий» Александра Федорчака и военкора Первого Канала Анну Прокофьеву орденами Мужества. Это следует из указа главы государства.

«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами», — говорится в документе, текст которого приводится на сайте официального опубликования правовых актов. Федорчак погиб на территории ЛНР во время артобстрела 24 марта 2025 года, Прокофьева погибла в Белгородской области.

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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших на фронте СВО военкора «Известий» Александра Федорчака и военкора Первого Канала Анну Прокофьеву орденами Мужества. Это следует из указа главы государства. «Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами», — говорится в документе, текст которого приводится на сайте официального опубликования правовых актов. Федорчак погиб на территории ЛНР во время артобстрела 24 марта 2025 года, Прокофьева погибла в Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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