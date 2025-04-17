Путин посмертно наградил военкоров орденами Мужества

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших на фронте СВО военкора «Известий» Александра Федорчака и военкора Первого Канала Анну Прокофьеву орденами Мужества. Это следует из указа главы государства.
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами», — говорится в документе, текст которого приводится на сайте официального опубликования правовых актов. Федорчак погиб на территории ЛНР во время артобстрела 24 марта 2025 года, Прокофьева погибла в Белгородской области.
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