Власти внесут пермские сказки и обряды в спецреестр

В Пермском крае будет создан реестр нематериального этнокультурного наследия. За этой формулировкой кроются обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции, пояснили в министерстве культуры. Создание реестра — один из пунктов принятого в Прикамье закона «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния».
«Региональный реестр объектов нематериального этнoкyльтypнoгo достояния будет вести их учет, сохранение, помогать в изучении, актуализации и популяризации. К объектам нематериального этнокультурного достояния могут быть отнесены обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции», — говорится на сайте минкультуры Прикамья.
Несколько таких нематериальных объектов из Пермского края уже входят в федеральный реестр. Это, например, техника росписи по дереву «Обвинская роспись», традиция игры на многоствольных флейтах пэляннэз и технологии приготовления хлеба у русских старообрядцев Верхокамья.
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