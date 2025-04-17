17 апреля 2025

Власти внесут пермские сказки и обряды в спецреестр

В Пермском крае будет создан реестр нематериального этнокультурного наследия
© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционные ремесла также попадут в реестр
Традиционные ремесла также попадут в реестр Фото:

В Пермском крае будет создан реестр нематериального этнокультурного наследия. За этой формулировкой кроются обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции, пояснили в министерстве культуры. Создание реестра — один из пунктов принятого в Прикамье закона «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния».

«Региональный реестр объектов нематериального этнoкyльтypнoгo достояния будет вести их учет, сохранение, помогать в изучении, актуализации и популяризации. К объектам нематериального этнокультурного достояния могут быть отнесены обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции», — говорится на сайте минкультуры Прикамья.

Несколько таких нематериальных объектов из Пермского края уже входят в федеральный реестр. Это, например, техника росписи по дереву «Обвинская роспись», традиция игры на многоствольных флейтах пэляннэз и технологии приготовления хлеба у русских старообрядцев Верхокамья.

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В Пермском крае будет создан реестр нематериального этнокультурного наследия. За этой формулировкой кроются обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции, пояснили в министерстве культуры. Создание реестра — один из пунктов принятого в Прикамье закона «О регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния». «Региональный реестр объектов нематериального этнoкyльтypнoгo достояния будет вести их учет, сохранение, помогать в изучении, актуализации и популяризации. К объектам нематериального этнокультурного достояния могут быть отнесены обряды и праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции», — говорится на сайте минкультуры Прикамья. Несколько таких нематериальных объектов из Пермского края уже входят в федеральный реестр. Это, например, техника росписи по дереву «Обвинская роспись», традиция игры на многоствольных флейтах пэляннэз и технологии приготовления хлеба у русских старообрядцев Верхокамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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