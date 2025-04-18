В Екатеринбурге ветераны спецоперации на Украине и активисты «Русской общины» пришли в бар «Огонек», куда отказались пускать местного ресторатора Олега Ананьева, упрекнув его в том, что он участник СВО. Гости устроили в заведении акцию «по принуждению к патриотизму», рассказали организаторы мероприятия.
«Мероприятие является акцией по принуждению к патриотизму администраторов бара „Огонек“, на днях не пустивших участников СВО в свое заведение», — передает telegram-канал «УралLive». Активисты раздают клиентам бара пригласительные билеты на службу по контракту и общаются с охраной заведения.
В ходе разбирательств один из сотрудников объяснил, что Ананьева не пустили, так как он якобы начал «переходить на личности». «Если человек начинает выяснять, почему его не пускают, мы ему причину говорим. Он, когда подошел ко мне, уже как-то на личности начал переходить», — сказал молодой человек.
Позже к диалогу подключился еще один работник «Огонька», сказав, что Ананьев в ту ночь не подходил по дресс-коду — был в форме. На это активисты ответили отсутствием в правилах заведения ограничений на вход в военной форме.
История громкого скандала вокруг заведения началась с того, что Ананьев вернулся из зоны боевых действий в Екатеринбург на время отпуска и отправился справлять день рождения в клуб. Мужчину не пустили в «Огонек», но когда он сказал охранникам, что принимает участие в СВО, ему ответили: «Тем более не пустим». При этом в разговоре с URA.RU Ананьев пояснил, что обиды на охранников не держит. Несмотря на это, депутат заксобрания Вячеслав Вегнер обратился в прокуратуру с просьбой проверить бар, на сегодняшней акции он тоже присутствовал.
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