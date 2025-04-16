Прокуратура проверит модный клуб в центре Екатеринбурга, куда не пустили участника СВО

В Екатеринбурге прокуратура проверит клуб «Огонек», куда не пустили бойца СВО
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На заведение пожаловался депутат заксо Вегнер
На заведение пожаловался депутат заксо Вегнер Фото:

Прокуратура проверит екатеринбургский клуб «Огонек» после того, как туда не пустили местного ресторатора Олега Ананьева, упрекнув его в том, что он принимает участие в спецоперации на Украине. С просьбой проверить заведение к прокурору региона Борису Крылову обратился депутат заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Прошу вас провести проверку на предмет совершения преступления по статье 136 УК РФ „Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина“» — следует из обращения, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Вегнера возмутила реакция охраны на статус Ананьева.

Ресторатор вернулся из зоны боевых действий в родной город на время отпуска и отправился справлять день рождения в клуб. Ананьева не пустили в Alibib и «Огонек», но когда он сказал охранникам второго заведения, что принимает участие в СВО, ему ответили: «Тем более не пустим». При этом в разговоре с URA.RU Ананьев пояснил, что обиды на охранников не держит.

Громкий скандал в «Огоньке» случился в конце прошлого года. Тогда в разгар вечеринки основатель строительной «Ант Групп» Антон Батаков, якобы забросал стаканами компанию девушек после отказа в знакомстве. Модель Олеся Глухова получила сотрясение мозга. Представитель бизнесмена уверяет, что мужчина таким образом отреагировал на дискредитацию участников СВО. В свою очередь Глухова обратилась с заявлением в полицию.

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Прокуратура проверит екатеринбургский клуб «Огонек» после того, как туда не пустили местного ресторатора Олега Ананьева, упрекнув его в том, что он принимает участие в спецоперации на Украине. С просьбой проверить заведение к прокурору региона Борису Крылову обратился депутат заксобрания Вячеслав Вегнер. «Прошу вас провести проверку на предмет совершения преступления по статье 136 УК РФ „Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина“» — следует из обращения, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Вегнера возмутила реакция охраны на статус Ананьева. Ресторатор вернулся из зоны боевых действий в родной город на время отпуска и отправился справлять день рождения в клуб. Ананьева не пустили в Alibib и «Огонек», но когда он сказал охранникам второго заведения, что принимает участие в СВО, ему ответили: «Тем более не пустим». При этом в разговоре с URA.RU Ананьев пояснил, что обиды на охранников не держит. Громкий скандал в «Огоньке» случился в конце прошлого года. Тогда в разгар вечеринки основатель строительной «Ант Групп» Антон Батаков, якобы забросал стаканами компанию девушек после отказа в знакомстве. Модель Олеся Глухова получила сотрясение мозга. Представитель бизнесмена уверяет, что мужчина таким образом отреагировал на дискредитацию участников СВО. В свою очередь Глухова обратилась с заявлением в полицию.
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