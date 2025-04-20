Вечером 20 апреля на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Водители винят в случившемся качество дорог.
«Трасса Пермь — Екатеринбург. Из-за плохого состояния участка дороги скапливаются пробки в 15 км», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Плохие новости Пермь».
Проезд на Кунгур осложнен от Кыласово, жалуются очевидцы. На момент публикации, судя по «Яндекс Картам», ремонтные работы ведутся у отворота на Шадейку и Саркаево.
Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М-12 «Восток» Москва — Казань до Екатеринбурга. За это дорогу прозвали «путинским автобаном». Часть — проходит по территории Пермского края.
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