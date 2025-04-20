Водители застряли в пробке на пермском участке «путинского автобана». Фото, видео

Пробка на трассе Пермь — Екатеринбург растянулась на 15 километров
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным очевидцев, пробка проезд осложнен по одной из полос
По данным очевидцев, пробка проезд осложнен по одной из полос Фото:

Вечером 20 апреля на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Водители винят в случившемся качество дорог.

«Трасса Пермь — Екатеринбург. Из-за плохого состояния участка дороги скапливаются пробки в 15 км», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Плохие новости Пермь».

Проезд на Кунгур осложнен от Кыласово, жалуются очевидцы. На момент публикации, судя по «Яндекс Картам», ремонтные работы ведутся у отворота на Шадейку и Саркаево.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М-12 «Восток» Москва — Казань до Екатеринбурга. За это дорогу прозвали «путинским автобаном». Часть — проходит по территории Пермского края.

Пробка из машин растянулась на несколько километров
Пробка из машин растянулась на несколько километров
Фото:

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Вечером 20 апреля на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Водители винят в случившемся качество дорог. «Трасса Пермь — Екатеринбург. Из-за плохого состояния участка дороги скапливаются пробки в 15 км», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Плохие новости Пермь». Проезд на Кунгур осложнен от Кыласово, жалуются очевидцы. На момент публикации, судя по «Яндекс Картам», ремонтные работы ведутся у отворота на Шадейку и Саркаево. Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М-12 «Восток» Москва — Казань до Екатеринбурга. За это дорогу прозвали «путинским автобаном». Часть — проходит по территории Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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