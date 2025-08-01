Штаб Клинтон пытался обвинить Трампа в сговоре с РФ

В США на выборах 2016 года штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон безосновательно пытался обвинить своего соперника Дональда Трампа в сговоре с Россией. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.
«Кампания Клинтон замышляла „подставить“ Трампа и сфабриковать фальшивку о его сговоре с Россией во время президентских выборов», — написал Пател в соцсети. Он добавил, что готов показать рассекреченные документы американскому народу.
Ранее Клинтон заявила, что российские хакеры, «подстрекаемые» Трампом, в период выборов делали все, чтобы найти на нее компромат на ее личном сервере. Так она прокомментировала вскрывшиеся факты использования личной электронной почты для секретной служебной переписки.
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