Штаб Клинтон пытался обвинить Трампа в сговоре с РФ

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Клинтон сфабриковала ложь в адрес соперника по выборам
Клинтон сфабриковала ложь в адрес соперника по выборам Фото:

В США на выборах 2016 года штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон безосновательно пытался обвинить своего соперника Дональда Трампа в сговоре с Россией. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.

«Кампания Клинтон замышляла „подставить“ Трампа и сфабриковать фальшивку о его сговоре с Россией во время президентских выборов», — написал Пател в соцсети. Он добавил, что готов показать рассекреченные документы американскому народу.

Ранее Клинтон заявила, что российские хакеры, «подстрекаемые» Трампом, в период выборов делали все, чтобы найти на нее компромат на ее личном сервере. Так она прокомментировала вскрывшиеся факты использования личной электронной почты для секретной служебной переписки.

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В США на выборах 2016 года штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон безосновательно пытался обвинить своего соперника Дональда Трампа в сговоре с Россией. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател. «Кампания Клинтон замышляла „подставить“ Трампа и сфабриковать фальшивку о его сговоре с Россией во время президентских выборов», — написал Пател в соцсети. Он добавил, что готов показать рассекреченные документы американскому народу. Ранее Клинтон заявила, что российские хакеры, «подстрекаемые» Трампом, в период выборов делали все, чтобы найти на нее компромат на ее личном сервере. Так она прокомментировала вскрывшиеся факты использования личной электронной почты для секретной служебной переписки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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