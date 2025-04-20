Пермяка будут судить за отстрел беременной лосихи

В феврале 2025 года 42-летний пермяк охотился в лесу вблизи деревни Пушкари Нытвенского округа (Пермский край). Во время введенного запрета на охоту, он застрелил беременную самку лося.
«Сообщение о преступлении поступило от местного егеря. Проезжая вечером в районе населенного пунта, он заметил свет фонарика из леса. На обочине дороги егерь увидел машину Предположив, что в лесу находятся браконьеры, он перекрыл выезд и позвонил в полицию», — сообщает сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мужчину задержали и изъяли оружие. Размер материального ущерба составил 400 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направили в суд.
В 2023 году URA.RU сообщало о том, что в частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе Пермского края во время загона лося был убит один из охотников. В минприроды Пермского края тогда заявили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности. Поскольку по правилам, охотники должны занять свои места, не уходить с них и не стрелять по нечеткой и плохо различимой цели.
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