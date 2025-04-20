20 апреля 2025

Пермяка будут судить за отстрел беременной лосихи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сообщение о преступлении поступило местного егеря
Сообщение о преступлении поступило местного егеря Фото:

В феврале 2025 года 42-летний пермяк охотился в лесу вблизи деревни Пушкари Нытвенского округа (Пермский край). Во время введенного запрета на охоту, он застрелил беременную самку лося. 

«Сообщение о преступлении поступило от местного егеря. Проезжая вечером в районе населенного пунта, он заметил свет фонарика из леса. На обочине дороги егерь увидел машину Предположив, что в лесу находятся браконьеры, он перекрыл выезд и позвонил в полицию», — сообщает сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. 

Мужчину задержали и изъяли оружие. Размер материального ущерба составил 400 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направили в суд.

В 2023 году URA.RU сообщало о том, что в частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе Пермского края во время загона лося был убит один из охотников. В минприроды Пермского края тогда заявили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности. Поскольку по правилам, охотники должны занять свои места, не уходить с них и не стрелять по нечеткой и плохо различимой цели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В феврале 2025 года 42-летний пермяк охотился в лесу вблизи деревни Пушкари Нытвенского округа (Пермский край). Во время введенного запрета на охоту, он застрелил беременную самку лося.  «Сообщение о преступлении поступило от местного егеря. Проезжая вечером в районе населенного пунта, он заметил свет фонарика из леса. На обочине дороги егерь увидел машину Предположив, что в лесу находятся браконьеры, он перекрыл выезд и позвонил в полицию», — сообщает сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.  Мужчину задержали и изъяли оружие. Размер материального ущерба составил 400 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направили в суд. В 2023 году URA.RU сообщало о том, что в частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе Пермского края во время загона лося был убит один из охотников. В минприроды Пермского края тогда заявили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности. Поскольку по правилам, охотники должны занять свои места, не уходить с них и не стрелять по нечеткой и плохо различимой цели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...