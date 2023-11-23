В пермском охотхозяйстве вместо лося убили человека

24 ноября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Причиной смерти охотника могло стать несоблюдение техники безопасности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе Пермского края во время загона лося был убит один из охотников. Что конкретно произошло во время охоты пока неизвестно. «Охотники загоняли лося. Неизвестно, что произошло точно, но вместо лося застрелили одного из своих», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на свой источник. В минприроды Пермского края подтвердили изданию об инциденте. Там заявили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности. Согласно правилам безопасности, охотники должны занять свои места, не уходить с них и не стрелять по нечеткой и плохо различимой цели.

В частном охотхозяйстве «Беркут» в Кишертском округе Пермского края во время загона лося был убит один из охотников. Что конкретно произошло во время охоты пока неизвестно. «Охотники загоняли лося. Неизвестно, что произошло точно, но вместо лося застрелили одного из своих», — сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на свой источник. В минприроды Пермского края подтвердили изданию об инциденте. Там заявили, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности. Согласно правилам безопасности, охотники должны занять свои места, не уходить с них и не стрелять по нечеткой и плохо различимой цели.