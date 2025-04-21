21 апреля 2025
19 апреля 2025

Беглов предложил увеличить втрое штрафы за безбилетный проезд в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Если поправки будут приняты, пассажиру без билета придется заплатить 1500 рублей
Если поправки будут приняты, пассажиру без билета придется заплатить 1500 рублей Фото:

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение поправки, предусматривающие значительное увеличение штрафов за неоплаченный проезд в наземном общественном транспорте. Согласно документу, размещенному в базе данных городского парламента, штраф за безбилетный проезд может вырасти с нынешних 500 до 1500 рублей.

«Таким образом, имеется тенденция к значительному росту количества выявляемых фактов проезда без оплаты, в связи с чем предлагаемое увеличение размеров административных штрафов будет способствовать в том числе предупреждению совершения новых административных правонарушений», — говорится в пояснительной записке к документу. Если поправки будут приняты, пассажиру, пойманному без билета, придется заплатить 1500 рублей. Такая же сумма предусмотрена за каждого находящегося с ним безбилетного ребенка. В случае, если гражданин или его ребенок не смогут подтвердить право на бесплатный или льготный проезд, штраф составит 1000 рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неоплаченный провоз багажа.

Действующая с 2013 года «плоская» шкала штрафов в размере 500 рублей больше не соответствует современным экономическим реалиям. За это время прожиточный минимум в Петербурге вырос почти в три раза. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новый штраф в 1500 рублей составит 7,8% от установленного в городе прожиточного минимума.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение поправки, предусматривающие значительное увеличение штрафов за неоплаченный проезд в наземном общественном транспорте. Согласно документу, размещенному в базе данных городского парламента, штраф за безбилетный проезд может вырасти с нынешних 500 до 1500 рублей. «Таким образом, имеется тенденция к значительному росту количества выявляемых фактов проезда без оплаты, в связи с чем предлагаемое увеличение размеров административных штрафов будет способствовать в том числе предупреждению совершения новых административных правонарушений», — говорится в пояснительной записке к документу. Если поправки будут приняты, пассажиру, пойманному без билета, придется заплатить 1500 рублей. Такая же сумма предусмотрена за каждого находящегося с ним безбилетного ребенка. В случае, если гражданин или его ребенок не смогут подтвердить право на бесплатный или льготный проезд, штраф составит 1000 рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неоплаченный провоз багажа. Действующая с 2013 года «плоская» шкала штрафов в размере 500 рублей больше не соответствует современным экономическим реалиям. За это время прожиточный минимум в Петербурге вырос почти в три раза. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новый штраф в 1500 рублей составит 7,8% от установленного в городе прожиточного минимума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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