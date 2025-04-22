В ХМАО произошло рекордное число детских суицидов

В ХМАО рекордное число случаев суицидов среди несовершеннолетних. С начала января официально подтверждено уже 9 случаев, за весь 2024 год их было 8. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Югры Людмила Низамова на заседании социального комитета думы ХМАО, сообщает URA.RU.
«В начале 2025 года 9 [случаев] уже подтвердилось. Также у нас увеличивается число самоповреждений в месяц», — сообщила Низамова. В 2024 таких случаев было 8, а в 2023 — 7. По ее словам, часть случаев самовредительства среди детей связана с «высокой летальностью», что является, по сути, несостоявшимися попытками суицида.
В ходе заседания Низамова добавила, что часть детей, совершивших суицид, ранее проходили тестирование в школах, но тревожность и склонность к самоповреждению не были выявлены. Также она указала 25% случаев, по предварительным данным, связаны с национальным составом. «Есть, в том числе, особенности национального состава. Девочка из Таджикистана, недавно вступившая в гражданство РФ», — заключила Низамова.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО сообщали о снижении числа погибших в ДТП и раненых по итогам 2024 года. При этом отмечался рост уровня детской смертности и травматизма на дорогах.
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