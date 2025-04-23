Соцфонд ХМАО досрочно начислит детские пособия перед майскими праздниками

Соцфонд ХМАО начислит детские пособия 30 апреля
Югорским семьям начислят детские пособия на карты и счета 30 апреля. Выплаты придут досрочно из-за майских праздников. Об этом региональное отделение социального фонда сообщило в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с приближающимися майскими праздниками Отделение Социального фонда России по ХМАО — Югре до конца апреля перечислит семьям детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая», — следует из сообщения. Деньги будут зачисляться в течение всего дня.
По почте пособия поступят в мае до 25 числа. А следующая выплата за май поступит уже в июне.
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