23 апреля 2025

Соцфонд ХМАО досрочно начислит детские пособия перед майскими праздниками

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Соцфонд ХМАО начислит детские пособия 30 апреля
Соцфонд ХМАО начислит детские пособия 30 апреля Фото:

Югорским семьям начислят детские пособия на карты и счета 30 апреля. Выплаты придут досрочно из-за майских праздников. Об этом региональное отделение социального фонда сообщило в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с приближающимися майскими праздниками Отделение Социального фонда России по ХМАО — Югре до конца апреля перечислит семьям детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая», — следует из сообщения. Деньги будут зачисляться в течение всего дня.

По почте пособия поступят в мае до 25 числа. А следующая выплата за май поступит уже в июне.

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Югорским семьям начислят детские пособия на карты и счета 30 апреля. Выплаты придут досрочно из-за майских праздников. Об этом региональное отделение социального фонда сообщило в соцсети «ВКонтакте». «В связи с приближающимися майскими праздниками Отделение Социального фонда России по ХМАО — Югре до конца апреля перечислит семьям детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая», — следует из сообщения. Деньги будут зачисляться в течение всего дня. По почте пособия поступят в мае до 25 числа. А следующая выплата за май поступит уже в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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