Муж Кадышевой пообещал разобраться с многомиллионными долгами сына

Муж Надежды Кадышевой пообещал вернуть все долги сына Григория Костюка
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Сын Кадышевой погряз в многомиллионных долгах
Сын Кадышевой погряз в многомиллионных долгах Фото:

Муж певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк пообещал погасить долг сына Григория Костюка перед бизнесвумен Дарьей Де Батс (Рывкиной) в размере девяти миллионов рублей. Об этом он заявил в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: все до копейки будет отдано!», — заявил Костюк в эфире телешоу. Его слова приводит «Комсомольская правда». Он отметил, что Григорий взял деньги ради поддержки семьи.

Сама Дарья Де Батс сообщила, что ее роман с сыном артистки длился около месяца, после чего молодой человек перестал выходить на связь, несмотря на неоднократные попытки связаться с ним на протяжении года. Она заявила, что завершила все проекты Григория Костюка, после чего оказалась не нужна.

Ранее в СМИ появилась информация о финансовых трудностях Костюка-младшего. Он, несмотря на участие в семейном бизнесе, не выплачивал алименты бывшей жене в размере 15 тысяч рублей. Телеведущий Георгий Иващенко обвинил его в использовании женщин в личных целях.

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Муж певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк пообещал погасить долг сына Григория Костюка перед бизнесвумен Дарьей Де Батс (Рывкиной) в размере девяти миллионов рублей. Об этом он заявил в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1». «Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: все до копейки будет отдано!», — заявил Костюк в эфире телешоу. Его слова приводит «Комсомольская правда». Он отметил, что Григорий взял деньги ради поддержки семьи. Сама Дарья Де Батс сообщила, что ее роман с сыном артистки длился около месяца, после чего молодой человек перестал выходить на связь, несмотря на неоднократные попытки связаться с ним на протяжении года. Она заявила, что завершила все проекты Григория Костюка, после чего оказалась не нужна. Ранее в СМИ появилась информация о финансовых трудностях Костюка-младшего. Он, несмотря на участие в семейном бизнесе, не выплачивал алименты бывшей жене в размере 15 тысяч рублей. Телеведущий Георгий Иващенко обвинил его в использовании женщин в личных целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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