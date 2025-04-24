Муж Кадышевой пообещал разобраться с многомиллионными долгами сына

Муж певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк пообещал погасить долг сына Григория Костюка перед бизнесвумен Дарьей Де Батс (Рывкиной) в размере девяти миллионов рублей. Об этом он заявил в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».
«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: все до копейки будет отдано!», — заявил Костюк в эфире телешоу. Его слова приводит «Комсомольская правда». Он отметил, что Григорий взял деньги ради поддержки семьи.
Сама Дарья Де Батс сообщила, что ее роман с сыном артистки длился около месяца, после чего молодой человек перестал выходить на связь, несмотря на неоднократные попытки связаться с ним на протяжении года. Она заявила, что завершила все проекты Григория Костюка, после чего оказалась не нужна.
Ранее в СМИ появилась информация о финансовых трудностях Костюка-младшего. Он, несмотря на участие в семейном бизнесе, не выплачивал алименты бывшей жене в размере 15 тысяч рублей. Телеведущий Георгий Иващенко обвинил его в использовании женщин в личных целях.
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