В Челябинске прошел парад фестиваля «Театры без крыш». Фото, видео

В Челябинске с шествия актеров стартовал фестиваль «Театры без крыш». Как передает корреспондент URA.RU, колонна с участием артистов, барабанщиков группы «Нойз» и ростовых кукол прошла от Арт-сквера до Главпочтамта на Кировке, где состоится торжественное открытие.

«Зрителей очень много, люди идут вместе с шествием. Среди участников замечены супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и министр культуры региона Алексей Бетехтин», — сообщил корреспондент с места событий.

Актеры шли и ехали в сценических костюмах, создавая праздничную атмосферу. В 17:00 на главной сцене зрители увидят первый спектакль программы — лирическую клоунаду-притчу «Идите в Баню» от челябинского дуэта «НеБолет». Полную программу фестиваля можно найти — в афише URA.RU.

