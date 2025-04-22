Он стал участником самых кровопролитных боев во время Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны из ХМАО Павел Мерзляков попал на фронт во время битвы за Сталинград. А затем участвовал в боях в Белоруссии, освобождал Херсон, Николаев, Одессу, Кишинев и Варшаву. В 1945 году он дошел до Берлина и принимал участие в боевых действиях на улицах немецкой столицы. В Нижневартовске память о его подвигах увековечена в мурале, расположенном на фасаде жилого дома в центре города. URA.RU рассказывает историю выдающегося югорчанина.
Юный командир
На фронт 19-летний будущий командир роты попал сразу после школы — сначала было высшее военно-командное училище, а после — Сталинград. Сталинградскую битву историки называют поворотным моментом в ходе войны. Мерзляков — один из немногих югорских ветеранов, который стал непосредственным участником тех событий. Ветеран служил в составе стрелкового подразделения и оказался в самом эпицентре.
«Я прибыл туда 7 сентября 1942 года. Нас поставили на позицию, указали самые опасные участки, откуда бьют снайперы. С 12 по 20 октября немцы бомбили город беспощадно. Немец бушевал до 20 ноября. А потом нам дали команду наступать…», — вспоминал Мерзляков в одну из встреч в бойцами ОМОН «Сокол-Югра» управления Росгвардии.
Молодому парню пришлось пережить и штурмовые атаки, и потерю товарищей. Но решимость и стойкость юного лейтенанта вдохновляли окружающих, помогая сохранять боевой дух даже в самых тяжелых условиях. С таким настроем он воевал везде, куда отправляла Родина: освобождал Украину, в том числе и Донбасс, Николаев. За бои в Одессе он получил медаль «За отвагу». «Выполняя приказ командования с группой бойцов под прикрытием ночи, пробрался к траншеям противника и установил местонахождение огневых точек. Когда противник обнаружил группу, товарищ Мерзляков принял бой, уничтожив при этом лично трех немцев», — указано в его наградном листе.
Так проложили путь к Победе
Орден Красной звезды Павел Петрович получил в апреле 1945 года за то, что подавил несколько пулеметных точек противника во время наступления советских войск в районе реки Одер. Спустя 70 лет, уже будучи убеленным сединой, ветеран рассказывал, как советских солдат готовили к решающим боям за Берлин. «15-16 апреля 1945 года нас заранее предупредили: впереди очень важная задача — взять Берлин. В ту пору в немецком городе было восемь жилых районов, а девятый — состоял из правительственных зданий, он и стал целью для нашей пятой ударной армии», — вспоминал Мерзляков.
Тогда на подходы к городу в большом количестве подвезли боеприпасы, гранаты, а солдат предупредили — при штурме ни в коем случае нельзя оборачиваться. Красная армия решила применить хитрую тактику — мощнейшими прожекторами светить в противника. Поэтому обернувшись назад, наши солдаты могли бы ослепнуть.
«И вот где-то в пятом часу утра по сигналу „Катюши“ понеслись наши мощные удары со всех видов оружия — артиллерия, минометы, гранатометы. „Огневая волна“ длилась минут сорок, а после включили эти мощные прожекторы, направленные на передний край противника. После первой атаки огонь направили на вторую линию, на 3-4 километра вглубь. Нам почти ничего не пришлось делать, ответа от врага не было, они встали, как вкопанные», — делился Мерзляков в интервью ТК «Самотлор».
Массированный обстрел города продолжался несколько дней. Под огнем артиллерии и авиации немецкие укрепления начали рушиться. Так бойцы Красной армии проложили путь к центру Берлина, путь к Победе. Впрочем, ранения нашему герою избежать не удалось: 29 апреля осколок фаустпатрона попал в тело, поэтому сам День Победы Павлу Петровичу пришлось встречать в госпитале.
Чтобы помнили
После войны Павел Мерзляков сначала вернулся на родину в узбекский Термез, продолжил службу в вооруженных силах СССР, в отставку ушел в звании подполковника. В 2012 году переехал в Нижневартовск.
Все послевоенные годы он активно участвовал в восстановлении страны, был участником ветеранских организаций, передавал молодежи свои знания и опыт, выступал на встречах, рассказывая об ужасах войны и важности сохранения мира. Его слова, его пример мужества до сих пор вдохновляют многих. В том числе и художников.
Пять лет назад в Нижневартовске на фасаде многоэтажки, расположенной на центральной улице города, появился мурал. Гигантское граффити с изображением Павла Мерзлякова стало частью федерального проекта «Портрет Памяти», посвященного выдающимся людям и их подвигам.
Павел Петрович Мерзляков награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Берлина», «За Победу над Германией». Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени.
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