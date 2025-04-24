Красивая дата вызвала ажиотаж у молодоженов в ХМАО

В ХМАО у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 25.04.2025. В красивую дату собираются пожениться 147 югорских пар. Об этом сообщил окружной департамент административного обеспечения в соцсети «ВКонтакте».
«Многие пары для бракосочетания выбирают символичные даты. В зеркальную комбинацию чисел 25.04.2025 в органы ЗАГС муниципальных образований Югры подано 147 заявлений на регистрацию брака», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало, что ЗАГС Нижневартовска будет работать в выходные ради красивых дат летом. Вартовчане смогут пожениться по субботам: 14 июня, 12 июля или 16 августа. А также в «счастливые» или «круглые» даты: 25.05.25, 25.10.25.
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