Красивая дата вызвала ажиотаж у молодоженов в ХМАО

В ХМАО в красивую дату поженятся 147 пар югорчан
© Служба новостей «URA.RU»
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25.04.2025 поженятся 147 пар югорчан
25.04.2025 поженятся 147 пар югорчан Фото:

В ХМАО у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 25.04.2025. В красивую дату собираются пожениться 147 югорских пар. Об этом сообщил окружной департамент административного обеспечения в соцсети «ВКонтакте».

«Многие пары для бракосочетания выбирают символичные даты. В зеркальную комбинацию чисел 25.04.2025 в органы ЗАГС муниципальных образований Югры подано 147 заявлений на регистрацию брака», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЗАГС Нижневартовска будет работать в выходные ради красивых дат летом. Вартовчане смогут пожениться по субботам: 14 июня, 12 июля или 16 августа. А также в «счастливые» или «круглые» даты: 25.05.25, 25.10.25.

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В ХМАО у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 25.04.2025. В красивую дату собираются пожениться 147 югорских пар. Об этом сообщил окружной департамент административного обеспечения в соцсети «ВКонтакте». «Многие пары для бракосочетания выбирают символичные даты. В зеркальную комбинацию чисел 25.04.2025 в органы ЗАГС муниципальных образований Югры подано 147 заявлений на регистрацию брака», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало, что ЗАГС Нижневартовска будет работать в выходные ради красивых дат летом. Вартовчане смогут пожениться по субботам: 14 июня, 12 июля или 16 августа. А также в «счастливые» или «круглые» даты: 25.05.25, 25.10.25.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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