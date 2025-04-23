Аналитики назвали самых низкооплачиваемых специалистов в ХМАО

В ХМАО в апреле зарплаты ниже среднего по рынку в округе получают сотрудники в сфере розничной торговли, туризме и обслуживании клиентов. Аналитики HH.ru сообщили агентству, что их доходы составляют от 56 до 64 тысяч рублей.
«В ХМАО ниже рынка на данный момент предложения в профобластях „Розничная торговля“, „Туризм, гостиницы, рестораны“ и „Продажи, обслуживание клиентов“. Средний уровень зарплат здесь составляет 56 тысяч рублей, 59,6 тысячи рублей и 64,1 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU.
При этом средняя зарплата в ХМАО составляет 80 586 рублей. Так в Нягани продавцу в сетевом магазине обещают платить не более 47 тысяч рублей, а продавец-консультант в магазине косметики может заработать 44,5 тысячи рублей до вычета налогов.
Ранее аналитики HeadHunter сообщали, что в ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам — до 200 тысяч рублей. В сферах высшего менеджмента, строительства и производства доходы также значительно превышают средний уровень зарплат в розничной торговле и туризме.
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