23 апреля 2025
22 апреля 2025

Аналитики назвали самых низкооплачиваемых специалистов в ХМАО

В ХМАО сотрудники розничной торговли стали получать меньше 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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У продавцов и работников туризма зарплаты еле превышают 50 тысяч рублей
У продавцов и работников туризма зарплаты еле превышают 50 тысяч рублей Фото:

В ХМАО в апреле зарплаты ниже среднего по рынку в округе получают сотрудники в сфере розничной торговли, туризме и обслуживании клиентов. Аналитики HH.ru сообщили агентству, что их доходы составляют от 56 до 64 тысяч рублей.

«В ХМАО ниже рынка на данный момент предложения в профобластях „Розничная торговля“, „Туризм, гостиницы, рестораны“ и „Продажи, обслуживание клиентов“. Средний уровень зарплат здесь составляет 56 тысяч рублей, 59,6 тысячи рублей и 64,1 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU.

При этом средняя зарплата в ХМАО составляет 80 586 рублей. Так в Нягани продавцу в сетевом магазине обещают платить не более 47 тысяч рублей, а продавец-консультант в магазине косметики может заработать 44,5 тысячи рублей до вычета налогов.

Ранее аналитики HeadHunter сообщали, что в ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам — до 200 тысяч рублей. В сферах высшего менеджмента, строительства и производства доходы также значительно превышают средний уровень зарплат в розничной торговле и туризме.

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В ХМАО в апреле зарплаты ниже среднего по рынку в округе получают сотрудники в сфере розничной торговли, туризме и обслуживании клиентов. Аналитики HH.ru сообщили агентству, что их доходы составляют от 56 до 64 тысяч рублей. «В ХМАО ниже рынка на данный момент предложения в профобластях „Розничная торговля“, „Туризм, гостиницы, рестораны“ и „Продажи, обслуживание клиентов“. Средний уровень зарплат здесь составляет 56 тысяч рублей, 59,6 тысячи рублей и 64,1 тысячи рублей соответственно», — сообщили эксперты URA.RU. При этом средняя зарплата в ХМАО составляет 80 586 рублей. Так в Нягани продавцу в сетевом магазине обещают платить не более 47 тысяч рублей, а продавец-консультант в магазине косметики может заработать 44,5 тысячи рублей до вычета налогов. Ранее аналитики HeadHunter сообщали, что в ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам — до 200 тысяч рублей. В сферах высшего менеджмента, строительства и производства доходы также значительно превышают средний уровень зарплат в розничной торговле и туризме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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