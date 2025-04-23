В ХМАО официально появилась должность омбудсмена по КМНС

Дума ХМАО утвердила должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. Соответствующую инициативу глава региона Руслан Кухарук выдвигал во время своего послания югорчанам.
«Эта просьба звучала многие годы. Мы должны ответить на нее созданием той самой институции, которая будет сегодня обеспечивать централизацию всех мер поддержки, реализующихся на территории округа в рамках отдельных департаментов», — прокомментировал Кухарук во время отчета перед окружной думой.
Законопроект разрабатывался с учетом опыта других российских регионов. Назначать омбудсмена будут с участием совета представителей КМНС. «Это гарантирует, что должность не будет формальной, а станет действенным механизмом обратной связи и справедливости», — отметил сенатор РФ от думы ХМАО Александр Новьюхов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!