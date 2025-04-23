23 апреля 2025

Журналист URA.RU подарил трофей из зоны СВО мэру Сургута. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2024 года
Журналист ушел добровольцем в зону СВО в сентябре 2024 года Фото:

Журналист URA.RU редакции ХМАО Евгений Неупокоев подарил мэру Сургута Максиму Слепова каску служащего ВСУ. Трофей коллега привез из зоны СВО, где провел полгода по контракту.

Журналист URA.RU Евгений Неупокоев подарил трофейную каску мэру Сургута из зоны СВО
Журналист URA.RU Евгений Неупокоев подарил трофейную каску мэру Сургута из зоны СВО
Фото:

«Знал, что в администрации есть стенд, посвященный СВО. Максиму Николаевичу уже дарили трубу от гранатомета. Решил тоже свою лепту внести и подарить каску врага», — поделился с агентством Евгений. Также журналист привез и американскую аптечку, которую забрал из вражеских окопов.

Журналист ушел добровольцем по контракту в зону СВО в сентябре 2024 года. Тогда глава Сургута помог ему собрать снаряжение. Одним из таких предметов был тактический шлем. «Трофейную каску служащего ВСУ получил из рук сургутского бойца. <…> Рад был снова с ним встретиться», — написал Слепов в своем telegram-канале.

Евгений проходил службу в ДНР в районе Часова Яра. Начинал помощником гранатометчика, потом стал медиком в роте, выезжал на боевые задания в составе эвакуационной группы. После — переведен в санинструкторы и до увольнения служил старшим эвакуационной группы. Приехав отдохнуть домой, журналист принял решение перезаключить контракт и вернуться на фронт.

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Журналист URA.RU редакции ХМАО Евгений Неупокоев подарил мэру Сургута Максиму Слепова каску служащего ВСУ. Трофей коллега привез из зоны СВО, где провел полгода по контракту. «Знал, что в администрации есть стенд, посвященный СВО. Максиму Николаевичу уже дарили трубу от гранатомета. Решил тоже свою лепту внести и подарить каску врага», — поделился с агентством Евгений. Также журналист привез и американскую аптечку, которую забрал из вражеских окопов. Журналист ушел добровольцем по контракту в зону СВО в сентябре 2024 года. Тогда глава Сургута помог ему собрать снаряжение. Одним из таких предметов был тактический шлем. «Трофейную каску служащего ВСУ получил из рук сургутского бойца. <…> Рад был снова с ним встретиться», — написал Слепов в своем telegram-канале. Евгений проходил службу в ДНР в районе Часова Яра. Начинал помощником гранатометчика, потом стал медиком в роте, выезжал на боевые задания в составе эвакуационной группы. После — переведен в санинструкторы и до увольнения служил старшим эвакуационной группы. Приехав отдохнуть домой, журналист принял решение перезаключить контракт и вернуться на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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