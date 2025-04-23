Журналист URA.RU редакции ХМАО Евгений Неупокоев подарил мэру Сургута Максиму Слепова каску служащего ВСУ. Трофей коллега привез из зоны СВО, где провел полгода по контракту.
«Знал, что в администрации есть стенд, посвященный СВО. Максиму Николаевичу уже дарили трубу от гранатомета. Решил тоже свою лепту внести и подарить каску врага», — поделился с агентством Евгений. Также журналист привез и американскую аптечку, которую забрал из вражеских окопов.
Журналист ушел добровольцем по контракту в зону СВО в сентябре 2024 года. Тогда глава Сургута помог ему собрать снаряжение. Одним из таких предметов был тактический шлем. «Трофейную каску служащего ВСУ получил из рук сургутского бойца. <…> Рад был снова с ним встретиться», — написал Слепов в своем telegram-канале.
Евгений проходил службу в ДНР в районе Часова Яра. Начинал помощником гранатометчика, потом стал медиком в роте, выезжал на боевые задания в составе эвакуационной группы. После — переведен в санинструкторы и до увольнения служил старшим эвакуационной группы. Приехав отдохнуть домой, журналист принял решение перезаключить контракт и вернуться на фронт.
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