23 апреля 2025
22 апреля 2025

В районе ХМАО из-за паводка демонтируют мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В реке Вах ожидается подъем уровня воды из-за ледохода
В реке Вах ожидается подъем уровня воды из-за ледохода Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) с 24 по 30 апреля будет закрыто движение наплавному мосту через реку Вах из-за его демонтажа. Местные власти сообщили в соцсети, что это связано с ледоходом и подъемом уровня воды.

«С 24 по 30 апреля 2025 года (в любой из дней) будет закрыто движение по наплавному мосту через р. Вах. Причина: демонтаж моста из-за ледохода и подъема воды», — сообщили местные власти в telegram-канале. Мост расположен в районе 46-го километра автодороги Нижневартовск — Большетархово.

Ранее в Нижневартовском районе уже временно закрывали понтонную переправу через реку Обь в направлении Орехово — Ермаковского месторождения из-за демонтажа наплавного моста, а транспортное сообщение обеспечивали паромами после установления безопасных условий.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) с 24 по 30 апреля будет закрыто движение наплавному мосту через реку Вах из-за его демонтажа. Местные власти сообщили в соцсети, что это связано с ледоходом и подъемом уровня воды. «С 24 по 30 апреля 2025 года (в любой из дней) будет закрыто движение по наплавному мосту через р. Вах. Причина: демонтаж моста из-за ледохода и подъема воды», — сообщили местные власти в telegram-канале. Мост расположен в районе 46-го километра автодороги Нижневартовск — Большетархово. Ранее в Нижневартовском районе уже временно закрывали понтонную переправу через реку Обь в направлении Орехово — Ермаковского месторождения из-за демонтажа наплавного моста, а транспортное сообщение обеспечивали паромами после установления безопасных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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