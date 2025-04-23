В Нижневартовском районе (ХМАО) с 24 по 30 апреля будет закрыто движение наплавному мосту через реку Вах из-за его демонтажа. Местные власти сообщили в соцсети, что это связано с ледоходом и подъемом уровня воды.
«С 24 по 30 апреля 2025 года (в любой из дней) будет закрыто движение по наплавному мосту через р. Вах. Причина: демонтаж моста из-за ледохода и подъема воды», — сообщили местные власти в telegram-канале. Мост расположен в районе 46-го километра автодороги Нижневартовск — Большетархово.
Ранее в Нижневартовском районе уже временно закрывали понтонную переправу через реку Обь в направлении Орехово — Ермаковского месторождения из-за демонтажа наплавного моста, а транспортное сообщение обеспечивали паромами после установления безопасных условий.
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