В Нижневартовске на линию выехали автобусы с портретами ветеранов. Фото

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На автобусах в Нижневартовске появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны
На автобусах в Нижневартовске появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на линию выехали первые автобусы, на стеклах которых разместились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом перевозчик «Домтрансавто» сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Перевозчик «Домтрансавто» поддержал акцию «Бессмертный полк»
Перевозчик «Домтрансавто» поддержал акцию «Бессмертный полк»
Фото:

«Такие автобусы не просто средство передвижения. Они стали символом нашей памяти и уважения к тем, кто боролся за нашу свободу и независимость. Каждый портрет на окне автобуса напоминает нам о подвиге и мужестве людей, которые в тяжелые времена защищали нашу страну», — говорится в сообщении.

На автобусах также изображена праздничная символика с изображением скульптуры «Родина мать зовет». Портреты ветеранов на транспорте разместили в рамках акции «Бессмертный полк».

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В Нижневартовске (ХМАО) на линию выехали первые автобусы, на стеклах которых разместились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом перевозчик «Домтрансавто» сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Такие автобусы не просто средство передвижения. Они стали символом нашей памяти и уважения к тем, кто боролся за нашу свободу и независимость. Каждый портрет на окне автобуса напоминает нам о подвиге и мужестве людей, которые в тяжелые времена защищали нашу страну», — говорится в сообщении. На автобусах также изображена праздничная символика с изображением скульптуры «Родина мать зовет». Портреты ветеранов на транспорте разместили в рамках акции «Бессмертный полк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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