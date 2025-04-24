В Нижневартовске (ХМАО) на линию выехали первые автобусы, на стеклах которых разместились портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом перевозчик «Домтрансавто» сообщил в соцсети «ВКонтакте».
«Такие автобусы не просто средство передвижения. Они стали символом нашей памяти и уважения к тем, кто боролся за нашу свободу и независимость. Каждый портрет на окне автобуса напоминает нам о подвиге и мужестве людей, которые в тяжелые времена защищали нашу страну», — говорится в сообщении.
На автобусах также изображена праздничная символика с изображением скульптуры «Родина мать зовет». Портреты ветеранов на транспорте разместили в рамках акции «Бессмертный полк».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!