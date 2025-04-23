Власти ХМАО реформируют скандальную сферу школьного питания

Власти ХМАО реформируют одну из самых скандальных и коррупционных сфер — школьное питание. Пересмотреть подход к организации процесса попросил губернатора Руслана Кухарука во время его отчета перед думой лидер югорской «Партии пенсионеров» — депутат Владимир Зиновьев.
«Есть предложение на уровне Ханты-Мансийского автономного округа — Югры перевести процесс организации школьного питания только в государственные структуры. Причем, взять за основу те успешные практики, что уже применяются в других субъектах РФ. В частности, в Москве», — обратился Зиновьев к главе региона.
Он отметил, что рынок школьных обедов «трясет» с прошлого года — сначала вскрылась коррупция в Нижневартовске (так называемое «дело Валетова», который, одновременно руководя муниципальным комбинатом, был владельцем еще трех аналогичных организациях), затем прошла проблемная приватизация муниципального КШП в Нефтеюганске.
Зиновьев предложил перевести Югру на московский формат, где есть региональный организатор школьного питания. Продукты ему поставляют местные агрофирмы. Там организована специальная комиссия, которая следит за контролем организации питания.
Теперь подрядчики из других регионов демпингуют контракты вдвое, а муниципалы разводят руками: мол, все в рамках закона о закупках. Дополнительные ограничения (например, попытки прописать в ТЗ только местных подрядчиков) привлекают внимание ФАС. МУП, судя по нефтеюганскому кейсу, где уже двух бывших депутатов обвинили в незаконной продаже активов КШП, — тоже не панацея.
Кухарук поручил своим замам, кураторам образования и промблока Елене Майер и Наталье Огородниковой, погрузиться в разработку решения этой проблемы. Окружные власти займутся стандартизацией и созданием системного подхода, который затем будет транслирован на муниципальный уровень.
Ранее URA.RU писало, о чем говорил губернатор с депутатами думы ХМАО. Полный отчет доступен в нашей онлайн-трансляции.
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