Пермяк Егор Ильин совершил полет на воздушном шаре на высоте одна тысяча метров. У молодого человека миодистрофия Дюшенна. Это генетическое заболевание, которое лишило его возможности двигаться.
«Был период, когда жизнь казалась серой и однообразной. Благодаря работе фонда удалось собрать деньги на аппараты дыхания», — цитирует «Дедморозим» слова отца Егора — Евгения Ильина.
Отец с сыном много путешествуют по стране. Они уже побывали в Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Стамбуле и даже покорили Эльбрус. С 2018 года к коляске Егора прикреплен флаг с надписью «Чудеса верят в тебя», который они разворачивают в своих путешествиях.
История подопечного фонда легла в основу документального мини-сериала «Егор против нейросети». Там в каждом эпизоде парень с отцом исполняли смелые желания вопреки прогнозам искусственного интеллекта.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ребенок из Пермского края с пороком сердца, которого спасали тысячи россиян, сделал первые шаги. Малышу было 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Выполнить ее за счет бюджетных средств было невозможно из-за отсутствия гражданства у семьи. Деньги собрали всего за три дня с помощью благотворительного фонда.
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