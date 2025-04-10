10 апреля 2025

Ребенок из Пермского края с пороком сердца, которого спасали тысячи россиян, сделал первые шаги. Фото

Ребенок из Пермского края, которого спасали тысячи россиян, сделал первые шаги
© Служба новостей «URA.RU»
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Малышу было 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция.
Малышу было 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Фото:

В 2024 году благодаря усилию тысячи россиян в Пермском крае спасли младенца. Мальчику, которого зовут Мухаммад провели жизненно важные операции. Ребенок родился с пороком сердца. 

«Малышу было 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Выполнить ее за счет бюджетных средств было невозможно из-за отсутствия гражданства у семьи. Деньги собрали всего за три дня с помощью неравнодушных россиях. Мальчику провели операцию, затем еще одну», — сообщает пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте». 

Сейчас по словам отца мальчика, Мухаммад стал уже большой и недавно начал ходить. У него все хорошо, жалоб нет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи поставили на ноги девочку, выброшенную парнем из окна в Пермском крае. Девушка уже ходит самостоятельно. Ее в конце декабря 2024 года экстренно доставили в медучреждение со сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга. Резонансная история, всколыхнувшая общественность, произошла в поселке Гамово. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, а сам совершил суицид. К разбирательству оперативно подключились следователи краевого управления. Пострадавшую выписали из больницы в январе.

Ребенок родился с пороком сердца
Ребенок родился с пороком сердца
Фото:

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В 2024 году благодаря усилию тысячи россиян в Пермском крае спасли младенца. Мальчику, которого зовут Мухаммад провели жизненно важные операции. Ребенок родился с пороком сердца.  «Малышу было 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Выполнить ее за счет бюджетных средств было невозможно из-за отсутствия гражданства у семьи. Деньги собрали всего за три дня с помощью неравнодушных россиях. Мальчику провели операцию, затем еще одну», — сообщает пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте».  Сейчас по словам отца мальчика, Мухаммад стал уже большой и недавно начал ходить. У него все хорошо, жалоб нет. Ранее URA.RU сообщало о том, что врачи поставили на ноги девочку, выброшенную парнем из окна в Пермском крае. Девушка уже ходит самостоятельно. Ее в конце декабря 2024 года экстренно доставили в медучреждение со сложными травмами позвоночника, головного и спинного мозга. Резонансная история, всколыхнувшая общественность, произошла в поселке Гамово. Молодой человек выбросил школьницу с балкона девятого этажа, а сам совершил суицид. К разбирательству оперативно подключились следователи краевого управления. Пострадавшую выписали из больницы в январе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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