Власти рассказали, почему не могут отремонтировать один из старейших ДК Тюмени

ДК «Водник» в Тюмени не могут отремонтировать из-за отсутствия средств
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб уже давно нуждается в ремонте
Клуб уже давно нуждается в ремонте Фото:

Дом культуры «Водник» не могут отремонтировать из-за отсутствия бюджетных средств. деньги на его реконструкцию планируют выделить только в 2026 году. Об этом во время очередного заседания тюменской гордумы рассказала замглавы Тюмени Дина Горковец. Учреждение считается одним из первых в городе.

«Проектная документация разработана, но в бюджет 2025 года этот объект не попал. Он является достаточно финансовоемким. И, тем не менее, есть намерения подать его в бюджет 2026 года. Надеемся, это этот объект пройдет капитальный ремонт», — рассказала Горковец.

Также замглавы города Тюмени обозначила сроки, за которые закончат строительство нового здания школы искусств имени Знаменского, которое располагается рядом с ДК «Водник». Его снесли в конце 2024 года.  Объект планирую сдать в 2027 году.

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Дом культуры «Водник» не могут отремонтировать из-за отсутствия бюджетных средств. деньги на его реконструкцию планируют выделить только в 2026 году. Об этом во время очередного заседания тюменской гордумы рассказала замглавы Тюмени Дина Горковец. Учреждение считается одним из первых в городе. «Проектная документация разработана, но в бюджет 2025 года этот объект не попал. Он является достаточно финансовоемким. И, тем не менее, есть намерения подать его в бюджет 2026 года. Надеемся, это этот объект пройдет капитальный ремонт», — рассказала Горковец. Также замглавы города Тюмени обозначила сроки, за которые закончат строительство нового здания школы искусств имени Знаменского, которое располагается рядом с ДК «Водник». Его снесли в конце 2024 года.  Объект планирую сдать в 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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