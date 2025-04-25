Власти рассказали, почему не могут отремонтировать один из старейших ДК Тюмени

Дом культуры «Водник» не могут отремонтировать из-за отсутствия бюджетных средств. деньги на его реконструкцию планируют выделить только в 2026 году. Об этом во время очередного заседания тюменской гордумы рассказала замглавы Тюмени Дина Горковец. Учреждение считается одним из первых в городе.
«Проектная документация разработана, но в бюджет 2025 года этот объект не попал. Он является достаточно финансовоемким. И, тем не менее, есть намерения подать его в бюджет 2026 года. Надеемся, это этот объект пройдет капитальный ремонт», — рассказала Горковец.
Также замглавы города Тюмени обозначила сроки, за которые закончат строительство нового здания школы искусств имени Знаменского, которое располагается рядом с ДК «Водник». Его снесли в конце 2024 года. Объект планирую сдать в 2027 году.
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