Главы Челябинска и Ясиноватой подписали соглашение о сотрудничестве

Между Челябинском и городом Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) теперь действует соглашение о сотрудничестве. Его 26 апреля подписали глава уральского города Алексей Лошкин и временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.
«Сегодняшний день стал для нас знаковым. В Ясиноватой мы подписали Соглашение о сотрудничестве между нашим муниципальным округом и Челябинским городским округом. Подписи под документом поставили я, как временно исполняющий полномочия главы, и Алексей Александрович Лошкин — глава Челябинска. Это — мост, который соединит наши города в самых важных сферах: экономике, культуре, образовании, социальной поддержке», — написал Александр Пеняев в своем telegram-канале.
Врио главы Ясиноватой отметил, что новое соглашение (предыдущее было заключено в 2022 году и прекратило свое действие) позволит запустить проекты по совместному восстановлению инфраструктуры, обмену опытом между представителями разных профессий, откроет новые возможности для молодежи, спортсменов и творческих коллективов. Также он выразил надежду на поддержку в решении других вопросов: от жилищно-коммунальных до инвестиционных.
Александр Пеняев передал челябинцам копию памятника Владимиру Жоге — герою России и ДНР, сыну уральского полпреда Артема Жоги, погибшему в 2022 году во время боев за Волноваху. Монумент установят на площади Славы.
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