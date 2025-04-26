Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Красноуральске (Свердловская область) будет обустроен новой подсветкой за 12 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых.
«В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне наш город получил 12 миллионов рублей на устройство архитектурной подсветки Мемориального комплекса воинам-красноуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем свято чтить подвиг нашего народа и бережно хранить память о героях, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей страны», — написал Кузьминых в своем telegram-канале.
Ранее на городском кладбище были обустроены три братских могилы. Они принадлежат красноуральцам, умершим в госпиталях города в военные годы.
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