26 апреля 2025

Подсветку за 12 миллионов получит Мемориальный комплекс в Красноуральске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Средства городу выделили в преддверии празднования 80-летия Победы
Средства городу выделили в преддверии празднования 80-летия Победы Фото:

Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Красноуральске (Свердловская область) будет обустроен новой подсветкой за 12 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых.

«В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне наш город получил 12 миллионов рублей на устройство архитектурной подсветки Мемориального комплекса воинам-красноуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем свято чтить подвиг нашего народа и бережно хранить память о героях, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей страны», — написал Кузьминых в своем telegram-канале.

Ранее на городском кладбище были обустроены три братских могилы. Они принадлежат красноуральцам, умершим в госпиталях города в военные годы.

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Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Красноуральске (Свердловская область) будет обустроен новой подсветкой за 12 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых. «В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне наш город получил 12 миллионов рублей на устройство архитектурной подсветки Мемориального комплекса воинам-красноуральцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем свято чтить подвиг нашего народа и бережно хранить память о героях, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей страны», — написал Кузьминых в своем telegram-канале. Ранее на городском кладбище были обустроены три братских могилы. Они принадлежат красноуральцам, умершим в госпиталях города в военные годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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