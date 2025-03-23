23 марта 2025

Предприятие из Пермского края торговало древесиной с опасным вредителем

Предприятие из Пермского края торговало древесиной с уссурийским полиграфом
© Служба новостей «URA.RU»
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Древесина должна была отправиться в Туркменистан и Таджикистан
Древесина должна была отправиться в Туркменистан и Таджикистан Фото:

В Пермском крае оштрафована лесозаготовительная компания из поселка Менделеево Карагайского округа. В древесине фирмы обнаружен уссурийский полиграф. Она предназначалась на экспорт в Туркменистан и Таджикистан.

«Вредителя выявили в деревянных стойках из пихты во время проверки. Установлено, что фирма не обеспечила отделение зараженного леса от безопасной продукции и не сообщила об этом в ведомство», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

В итоге ООО «ПЛС Групп» было признано виновным в административном правонарушении. Организации грозил штраф или приостановление деятельности на три месяца. Поскольку она расплатилась сразу, размер санкций был снижен вполовину от назначенной суммы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.

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В Пермском крае оштрафована лесозаготовительная компания из поселка Менделеево Карагайского округа. В древесине фирмы обнаружен уссурийский полиграф. Она предназначалась на экспорт в Туркменистан и Таджикистан. «Вредителя выявили в деревянных стойках из пихты во время проверки. Установлено, что фирма не обеспечила отделение зараженного леса от безопасной продукции и не сообщила об этом в ведомство», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.  В итоге ООО «ПЛС Групп» было признано виновным в административном правонарушении. Организации грозил штраф или приостановление деятельности на три месяца. Поскольку она расплатилась сразу, размер санкций был снижен вполовину от назначенной суммы. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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