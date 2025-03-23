Предприятие из Пермского края торговало древесиной с опасным вредителем

В Пермском крае оштрафована лесозаготовительная компания из поселка Менделеево Карагайского округа. В древесине фирмы обнаружен уссурийский полиграф. Она предназначалась на экспорт в Туркменистан и Таджикистан.
«Вредителя выявили в деревянных стойках из пихты во время проверки. Установлено, что фирма не обеспечила отделение зараженного леса от безопасной продукции и не сообщила об этом в ведомство», — сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
В итоге ООО «ПЛС Групп» было признано виновным в административном правонарушении. Организации грозил штраф или приостановление деятельности на три месяца. Поскольку она расплатилась сразу, размер санкций был снижен вполовину от назначенной суммы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
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