Крупная московская компания собирается построить еще один экотехнопарк в Перми

В прикамской столице зарегистрировали ООО «Экотехнопарк Пермь». Компания специализируется на обработке и утилизации неопасных отходов. Гендиректором общества является Роман Рупотка, ранее руководивший челябинским ООО «Полигон ТБО». Учредителем выступает Ярослав Быков. Ему принадлежат четыре действующие компании в Москве, среди которых — ООО «Экоэкспертгрупп».
«ООО „Экоэкспертгрупп“ является инициатором инвестиционного проекта по возведению экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Пермском округе. По проекту, компания планирует построить четыре производственных площадки, пять компостных ванн, ангар и установку для утилизации углесодержащего сырья», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
К следующего году в регионе будут введены в эксплуатацию экотехнопарки в селе Елово и в Перми. Ожидается, что мощность пермского комплекса достигнет 350 000 тонн в год. На данный момент в Прикамье работают пять мусоросортировочных линий.
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