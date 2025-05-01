01 мая 2025

Крупная московская компания собирается построить еще один экотехнопарк в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инвестиции в проект могут превысить 120 млн рублей
Инвестиции в проект могут превысить 120 млн рублей Фото:

В прикамской столице зарегистрировали ООО «Экотехнопарк Пермь». Компания специализируется на обработке и утилизации неопасных отходов. Гендиректором общества является Роман Рупотка, ранее руководивший челябинским ООО «Полигон ТБО». Учредителем выступает Ярослав Быков. Ему принадлежат четыре действующие компании в Москве, среди которых — ООО «Экоэкспертгрупп».

«ООО „Экоэкспертгрупп“ является инициатором инвестиционного проекта по возведению экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Пермском округе. По проекту, компания планирует построить четыре производственных площадки, пять компостных ванн, ангар и установку для утилизации углесодержащего сырья», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

К следующего году в регионе будут введены в эксплуатацию экотехнопарки в селе Елово и в Перми. Ожидается, что мощность пермского комплекса достигнет 350 000 тонн в год. На данный момент в Прикамье работают пять мусоросортировочных линий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В прикамской столице зарегистрировали ООО «Экотехнопарк Пермь». Компания специализируется на обработке и утилизации неопасных отходов. Гендиректором общества является Роман Рупотка, ранее руководивший челябинским ООО «Полигон ТБО». Учредителем выступает Ярослав Быков. Ему принадлежат четыре действующие компании в Москве, среди которых — ООО «Экоэкспертгрупп». «ООО „Экоэкспертгрупп“ является инициатором инвестиционного проекта по возведению экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Пермском округе. По проекту, компания планирует построить четыре производственных площадки, пять компостных ванн, ангар и установку для утилизации углесодержащего сырья», — пишет «Коммерсант-Прикамье». К следующего году в регионе будут введены в эксплуатацию экотехнопарки в селе Елово и в Перми. Ожидается, что мощность пермского комплекса достигнет 350 000 тонн в год. На данный момент в Прикамье работают пять мусоросортировочных линий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...