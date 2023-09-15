Пермские власти заключили соглашение о строительстве нового экотехнопарка

Новый комплекс по переработке мусора введут в эксплуатацию в два этапа (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Пермского края подписали концессионное соглашение по строительству комплекса по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Концессионером назначено ООО «Энвиком-Пермь», которое обязуется возвести на территории городской свалки в Софронах новый экотехнопарк.

«Правительство постановляет — заключить концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация ТКО в Пермском крае. Соглашение заключено без проведения конкурса с ООО „Энвиком-Пермь“», — сообщается в постановлении, подписанном исполняющей обязанности председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной.

Новый экотехнопарк будут строить в деревне Софроны, где концессионеру будут переданы в аренду земельный участок площадью 8,9 гектара, автовесовая с навесом и дорога, ведущая на полигон. Комплекс по обработке ТКО стоимостью 3,46 млрд рублей необходимо ввести в эксплуатацию до 1 января 2026 года. Вторую очередь объекта — комплекс энергетической утилизации органической фракции — планируется запустить не позднее 1 января 2028 года. За год на обработку в экотехнопарк должно поступать 250 тысяч тонн отходов. Соглашение с концессионером будет действовать в течение 20 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в доле на мусорном рынке Пермского края было отказано компании «Ростех», предлагавшей возвести в крае мусоросжигающий завод мощностью 500 тысяч тонн. Власти Прикамья заявили, что в таких объемах уничтожения отходов регион не нуждается.