В Пермском крае открылась паромная переправа через Каму

В Пермском крае 2 мая открывается паромная переправа через реку Каму между Оханском и поселком Юго-Камский. Об этом сообщает сайт администрации Оханского округа.
«Оханская паромная переправа начинает свою работу со 2 мая 2025 года. Временно будет ходить один паром. Цена за переправу легкового автомобиля — 480 рублей, за одного взрослого пассажира — 90 рублей», — сообщается на сайте.
Отправление из Оханска осуществляется с 7:00 через каждые два часа (до 21:00). Отправление из Юго-Камского — с 8:00 до 22:00 с таким же интервалом.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии ледовых переправ в Прикамье. Всего в Пермском крае работало 11 ледовых переправ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!