01 мая 2025

В Пермском крае открылась паромная переправа через Каму

В мае начала работу паромная переправа Оханск — Юго-Камск
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость переправы автомобиля - 490 рублей
Стоимость переправы автомобиля - 490 рублей Фото:

В Пермском крае 2 мая открывается паромная переправа через реку Каму между Оханском и поселком Юго-Камский. Об этом сообщает сайт администрации Оханского округа.

«Оханская паромная переправа начинает свою работу со 2 мая 2025 года. Временно будет ходить один паром. Цена за переправу легкового автомобиля — 480 рублей, за одного взрослого пассажира — 90 рублей», — сообщается на сайте.

Отправление из Оханска осуществляется с 7:00 через каждые два часа (до 21:00). Отправление из Юго-Камского — с 8:00 до 22:00 с таким же интервалом.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии ледовых переправ в Прикамье. Всего в Пермском крае работало 11 ледовых переправ. 

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В Пермском крае 2 мая открывается паромная переправа через реку Каму между Оханском и поселком Юго-Камский. Об этом сообщает сайт администрации Оханского округа. «Оханская паромная переправа начинает свою работу со 2 мая 2025 года. Временно будет ходить один паром. Цена за переправу легкового автомобиля — 480 рублей, за одного взрослого пассажира — 90 рублей», — сообщается на сайте. Отправление из Оханска осуществляется с 7:00 через каждые два часа (до 21:00). Отправление из Юго-Камского — с 8:00 до 22:00 с таким же интервалом. Ранее URA.RU сообщало о закрытии ледовых переправ в Прикамье. Всего в Пермском крае работало 11 ледовых переправ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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