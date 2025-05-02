В Дагестане загорелось здание Дагпотребсоюза

В городе Махачкала (Дагестан) загорелось четырехэтажное здание Дагпотребсоюза. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.
«Поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном здании Дагпотребсоюз», — говорится в сообщении telegram-канала ГУ МЧС по Дагестану. Отмечается, что здание расположено на улице Ярагского 15 в Махачкале.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит кровля. Их усилиями огонь был локализован на площади 300 квадратных метров. Подчеркивалось отсутствие жертв.
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