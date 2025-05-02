В Дагестане загорелось здание Дагпотребсоюза

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Пожар в здании распространился на 300 квадратных метров (архивное фото)
Пожар в здании распространился на 300 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В городе Махачкала (Дагестан) загорелось четырехэтажное здание Дагпотребсоюза. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике. 

«Поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном здании Дагпотребсоюз», — говорится в сообщении telegram-канала ГУ МЧС по Дагестану. Отмечается, что здание расположено на улице Ярагского 15 в Махачкале. 

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит кровля. Их усилиями огонь был локализован на площади 300 квадратных метров. Подчеркивалось отсутствие жертв. 

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В городе Махачкала (Дагестан) загорелось четырехэтажное здание Дагпотребсоюза. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.  «Поступило сообщение о пожаре в четырёхэтажном здании Дагпотребсоюз», — говорится в сообщении telegram-канала ГУ МЧС по Дагестану. Отмечается, что здание расположено на улице Ярагского 15 в Махачкале.  Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит кровля. Их усилиями огонь был локализован на площади 300 квадратных метров. Подчеркивалось отсутствие жертв. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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