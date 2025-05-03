03 мая 2025

Мэрия Перми рассмотрела предложение о возведении комплекса ракетных видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К ракетным видам спорта относятся теннис, бадминтон, пинг-понг, падел, сквош и ракетлон
К ракетным видам спорта относятся теннис, бадминтон, пинг-понг, падел, сквош и ракетлон Фото:

В администрацию Перми поступило предложение о строительстве спортивного комплекса для занятий ракетными видами спорта. Инициатором выступило ООО «Спортивная инфраструктура». Официальное решение властей еще не было озвучено.

«Рассмотрение предложения (о возведении нового спорткомплекса — прим. URA) прошло в конце прошлой неделе. Об итогах заседания городского совета по инвестиционным проектам мэрия не сообщала», — отмечает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, под реализацию проекта предлагают выделить участок у школы №135 в микрорайоне Садовый. Предположительно, общая сумма инвестиций превышает 100 млн рублей.

Объект будет включать в себя три крытых корта, среди них — один для большого тенниса, два для игры в сквош и настольный теннис. Комплекс планируют построить к 2028 году.

В открытых источниках указано, что ООО создали в Перми в 2019 году. Единственным учредителем общества является Елена Ширяева, директор выступает глава местной строительной компании «Квартал» Андрей Филимонов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрацию Перми поступило предложение о строительстве спортивного комплекса для занятий ракетными видами спорта. Инициатором выступило ООО «Спортивная инфраструктура». Официальное решение властей еще не было озвучено. «Рассмотрение предложения (о возведении нового спорткомплекса — прим. URA) прошло в конце прошлой неделе. Об итогах заседания городского совета по инвестиционным проектам мэрия не сообщала», — отмечает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, под реализацию проекта предлагают выделить участок у школы №135 в микрорайоне Садовый. Предположительно, общая сумма инвестиций превышает 100 млн рублей. Объект будет включать в себя три крытых корта, среди них — один для большого тенниса, два для игры в сквош и настольный теннис. Комплекс планируют построить к 2028 году. В открытых источниках указано, что ООО создали в Перми в 2019 году. Единственным учредителем общества является Елена Ширяева, директор выступает глава местной строительной компании «Квартал» Андрей Филимонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...