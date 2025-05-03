Мэрия Перми рассмотрела предложение о возведении комплекса ракетных видов спорта

В администрацию Перми поступило предложение о строительстве спортивного комплекса для занятий ракетными видами спорта. Инициатором выступило ООО «Спортивная инфраструктура». Официальное решение властей еще не было озвучено.
«Рассмотрение предложения (о возведении нового спорткомплекса — прим. URA) прошло в конце прошлой неделе. Об итогах заседания городского совета по инвестиционным проектам мэрия не сообщала», — отмечает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, под реализацию проекта предлагают выделить участок у школы №135 в микрорайоне Садовый. Предположительно, общая сумма инвестиций превышает 100 млн рублей.
Объект будет включать в себя три крытых корта, среди них — один для большого тенниса, два для игры в сквош и настольный теннис. Комплекс планируют построить к 2028 году.
В открытых источниках указано, что ООО создали в Перми в 2019 году. Единственным учредителем общества является Елена Ширяева, директор выступает глава местной строительной компании «Квартал» Андрей Филимонов.
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