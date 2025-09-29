Миллиардер из ХМАО решил устроить соревнования для водителей грузовиков

Владелец компании «Талспецстрой», один из богатейших предпринимателей Югры, Анатолий Марченко из Нягани организует соревнования по автомногоборью среди водителей своей фирмы. Всем участникам гонок обещают призы.
«Стартует приём заявок среди водителей ООО „Талспецстрой“, желающих принять участие в традиционных соревнованиях по автомногоборью, где лучшие водители покажут свои навыки и мастерство на практике. Участников ждут призы, а победителей — награды и признание коллег», — сообщила компания в официальной группе «ВКонтакте». Конкурс проведут в октябре 2025 года.
Марченко входит в число богатейших жителей ХМАО. Его основные активы сосредоточены в компаниях, занимающихся строительством дорог, мостов и инфраструктурных объектов — «Талспецстрой», «СНГ» и «НПО „Глонасс-Технологии“». Общая стоимость активов предпринимателя оценивается в 9,5 млрд рублей. По итогам 2024 года чистая прибыль «Талспецстроя» снизилась более чем в два раза — с 1,9 млрд до 939 млн рублей, однако выручка компании по-прежнему составляет миллиарды.
Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса из Нижневартовска стал лучшим на международном конкурсе. Он более 30 лет работает на одном из городских маршрутов.
