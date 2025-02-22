С начала марта 2023 года волонтеры в Перми приготовили около 150 тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих. Отчеты о производстве продукции публикуются в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».
«С 6 по 18 февраля 2025 года изготовлено 3 227 порций еды. Это борщ домашний –395 порций, суп „Гороховый с копченостями“ — 290 порций, „Харчо“ — 510 порций, „Рассольник“ — 215 порций, „Грибной“ — 420 порций, вермишелевый суп –270 порций. а также пюре картофельное — 75 порций, греча с грибами/ с мясом — 22 порции, молочная каша рисовая — 276 порций, овсяная — 70 порций, пшенная — 38 порций. Салат „Свёкла по-домашнему с чесноком“ — 130 порций. Щи „Вегетариантские“ — 260 порций», — рассказали в «МОЛОТ — наш пермский танковый батальон».
Уточняется, что за этот же период на на домашних производствах произведено 43 бутылки питательных напитков, 109 энергетических батончиков и 104 пряников. Этот проект является самым масштабным из 11 инициатив АНО «МОЛОТ — наш пермский танковый батальон». В его реализации участвуют сотни людей, включая фермеров и пенсионеров, которые занимаются сбором овощей, приготовлением, сушкой и упаковкой блюд, передает Ural Mash.
«Некоторые позиции, типа огурчиков усыхают вообще 1/10 если не больше. Но в этом и прелесть сублимированной еды. Легким маленьким пакетом супа могут полноценно насытиться 5 или даже 7 человек», — пояснили волонтеры.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в марте 2023 года пермяки запустили производство сублимированных супов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В меню представлено более 22 различных вариантов, включая супы, каши, плов и свекольный салат, который можно легко заварить кипятком в полевых условиях. Коробки с рационом отправлены в 540 подразделений на фронте, а специальные наборы питания для дронов доставляются даже в самые удаленные уголки. Для солдат такая еда становится не только удобным обедом, но и частичкой домашнего уюта. Многие отмечают, что вкус напоминает блюда, приготовленные мамой.
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