Звезда пермского сериала «Реальные пацаны» прокомментировал обвинения против него

Актер сериала «Реальные пацаны», депутат Осинской гордумы (Пермский край) Армен Бежанян вновь высказался об уголовном деле, которое на прошлой неделе возбудили против него. По его словам, оно «шито белыми нитками» и развалится в суде. Он считает, что это лишь очередная примитивная попытка дискредитации.
«В этот раз мне говорят, что я не украл миллионы, а что нанес природе ущерб на десятки миллионов. Мне предъявляют статью 255 УК РФ ,которую обычно применяют к „черным“ копателям янтаря или нефрита. Цитирую: нарушение правил охраны и использования недр, не связанных с добычей полезных ископаемых. Странно, очень странно, ведь я имея лицензию, занимался именно добычей полезных ископаемых. Нет у меня на карьере кроме гальки и песка ничего другого», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU рассказывало, что Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал под уголовное преследование. Ущерб от деятельности бизнесмена оценивается в 140 млн рублей. По статье УК о нарушение правил охраны и использования недр ему грозит штраф или исправительные работы. Обыск 30 апреля проводили следователи СУ СК по Пермскому краю.
Ранее Бежанян уже попадал под уголовное преследование — его обвиняли в незаконном оформлении земельных участков с целью экономии на арендной плате. После длительных судебных тяжб уголовное преследование депутата было признано незаконным.
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