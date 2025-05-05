Финансист назвала автомобили, которые скоро упадут в цене

В России продолжается рост цен на автомобили, однако на отдельные модели можно получить значительные скидки. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, из-за изменения методики расчета утилизационного сбора с 1 мая года отдельные автомобили могут к концу года подорожать на четверть, в среднем же ожидается рост цен на 10–20%.
Она отметила, что несмотря на общий рост стоимости, ряд моделей автомобилей дешевеют. «Дилеры активно снижают цены на авто китайских производителей, которые скопились на складах. Речь идет о примерно 500 тысячах машин, скидки на них могут достигать полумиллиона рублей», — сообщила эксперт агентству «Прайм». Она уточнила, что в прошлом и нынешнем году подешевели такие модели, как Lada Largus, «Москвич 3», Chery Tiggo 4 Pro и 8 Pro, а также Exeed TXL.
По информации Ермиловой, наиболее выгодные предложения сейчас можно найти на автомобили марок Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo. Специалист советует покупателям внимательно следить за акциями дилеров и рассматривать варианты приобретения автомобилей из числа тех, что уже находятся на складах официальных представительств.
С 1 мая начали действовать ужесточенные правила по уплате утилизационного сбора, однако некоторые модели BMW, Audi и Mercedes останутся вне их действия. В частности, гибридные автомобили этих марок по-прежнему можно будет ввезти в Россию на льготных условиях.
В России физические лица получат право на льготную ставку утилизационного сбора при ввозе автомобилей из Белоруссии лишь в том случае, если транспортное средство находилось на территории республики не менее года. В ситуации, когда с момента оформления таможенных процедур в Белоруссии и последующего ввоза в Россию прошло менее 12 месяцев, к автомобилю применяется повышенная коммерческая ставка утилизационного сбора, размер которой может достигать 3,5 миллиона рублей.
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