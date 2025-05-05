05 мая 2025

Крупные предприятия Пермского края в 2025 году увеличили прибыль

Прибыль рентабельных предприятий Прикамья увеличилась на 18,4 %
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отчетность не включались представители малого бизнеса
В отчетность не включались представители малого бизнеса Фото:

Предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Пермьстата, совокупный финансовый результат организаций региона за январь-февраль 2025 года составил 98,5 млрд рублей, что на 18,4% выше показателей за тот же период 2023 года.

«Предприятия Прикамья показали положительный финансовый итог за январь и февраль 2025 года — 98,5 млрд рублей. Это на 18,4% превосходит аналогичный показатель за тот же период 2023 года», — сообщили в ведомстве.

В статистическую отчетность не были включены малые предприятия, а также банки, государственные и муниципальные организации, некредитные финансовые учреждения и компании с численностью сотрудников менее 15 человек. Таким образом, данные отражают динамику прибыли только крупных и средних предприятий региона.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец березниковского химического комбината Сода-хлорат» утроил прибыль. Чистая прибыль компании составила более 1,4 млрд рублей. В четыре раза увеличила свою прибыль популярная сеть пермских медицинских центров. Ее прибыль составила более 50 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятия Пермского края по итогам первых двух месяцев 2025 года значительно увеличили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Пермьстата, совокупный финансовый результат организаций региона за январь-февраль 2025 года составил 98,5 млрд рублей, что на 18,4% выше показателей за тот же период 2023 года. «Предприятия Прикамья показали положительный финансовый итог за январь и февраль 2025 года — 98,5 млрд рублей. Это на 18,4% превосходит аналогичный показатель за тот же период 2023 года», — сообщили в ведомстве. В статистическую отчетность не были включены малые предприятия, а также банки, государственные и муниципальные организации, некредитные финансовые учреждения и компании с численностью сотрудников менее 15 человек. Таким образом, данные отражают динамику прибыли только крупных и средних предприятий региона. Ранее URA.RU сообщало, что владелец березниковского химического комбината Сода-хлорат» утроил прибыль. Чистая прибыль компании составила более 1,4 млрд рублей. В четыре раза увеличила свою прибыль популярная сеть пермских медицинских центров. Ее прибыль составила более 50 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...