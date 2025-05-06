Суд вынес приговор пермячке, по чьей вине сгорели трое детей

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Она признана виновной в причинение смерти по неосторожности
Она признана виновной в причинение смерти по неосторожности Фото:

В городе Нытва Пермского края завершилось судебное разбирательство по делу о пожаре, произошедшем в поселке Уральский. Нытвенский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

«Согласно материалам дела, утром 21 октября 2024 года в одном из деревянных многоквартирных домов поселка Уральский вспыхнул пожар. Следствие установило, что причиной возгорания стал тлеющий окурок, оставленный в кладовой комнате квартиры. В результате трагедии погибли трое несовершеннолетних детей. Обвиняемая по делу — мать погибших», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. 

Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, ей назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

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В городе Нытва Пермского края завершилось судебное разбирательство по делу о пожаре, произошедшем в поселке Уральский. Нытвенский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. «Согласно материалам дела, утром 21 октября 2024 года в одном из деревянных многоквартирных домов поселка Уральский вспыхнул пожар. Следствие установило, что причиной возгорания стал тлеющий окурок, оставленный в кладовой комнате квартиры. В результате трагедии погибли трое несовершеннолетних детей. Обвиняемая по делу — мать погибших», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.  Суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, ей назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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