В Пермском крае назначили нового председателя избиркома накануне выборов

В Барде накануне выборов поменяли председателя ТИК
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У нового руководителя ТИК - большой опыт работы в системе комиссий
У нового руководителя ТИК - большой опыт работы в системе комиссий Фото:

Новым председателем ТИК Бардымского округа стал замруководителя аппарата администрации территории Ильдар Исмакаев. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, предыдущий руководитель ТИК Радиф Мансуров уволился по собственному желанию. В Барде в 2025 году пройдут выборы в новую думу. Также в сентябре в Прикамье будут выбирать губернатора региона.

«Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Бардымского муниципального округа Пермского края Радифа Мансурова на основании личного заявления в связи с переходом на новую работу. Радиф Фидиятович являлся председателем ТИК с 2019 года», — говорится в сообщении.

По данным источников URA.RU в Барде, Мансуров решил заняться сельхозбизнесом. У Исмакаева есть большой опыт работы в оранизации выборов: «Он хорошо знаком со структурой и персональными составами комиссий в муниципалитете»

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Новым председателем ТИК Бардымского округа стал замруководителя аппарата администрации территории Ильдар Исмакаев. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, предыдущий руководитель ТИК Радиф Мансуров уволился по собственному желанию. В Барде в 2025 году пройдут выборы в новую думу. Также в сентябре в Прикамье будут выбирать губернатора региона. «Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Бардымского муниципального округа Пермского края Радифа Мансурова на основании личного заявления в связи с переходом на новую работу. Радиф Фидиятович являлся председателем ТИК с 2019 года», — говорится в сообщении. По данным источников URA.RU в Барде, Мансуров решил заняться сельхозбизнесом. У Исмакаева есть большой опыт работы в оранизации выборов: «Он хорошо знаком со структурой и персональными составами комиссий в муниципалитете»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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