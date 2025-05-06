В Пермском крае назначили нового председателя избиркома накануне выборов

Новым председателем ТИК Бардымского округа стал замруководителя аппарата администрации территории Ильдар Исмакаев. Как сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале, предыдущий руководитель ТИК Радиф Мансуров уволился по собственному желанию. В Барде в 2025 году пройдут выборы в новую думу. Также в сентябре в Прикамье будут выбирать губернатора региона.
«Избирательная комиссия Пермского края освободила от должности председателя ТИК Бардымского муниципального округа Пермского края Радифа Мансурова на основании личного заявления в связи с переходом на новую работу. Радиф Фидиятович являлся председателем ТИК с 2019 года», — говорится в сообщении.
По данным источников URA.RU в Барде, Мансуров решил заняться сельхозбизнесом. У Исмакаева есть большой опыт работы в оранизации выборов: «Он хорошо знаком со структурой и персональными составами комиссий в муниципалитете»
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