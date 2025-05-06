Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Кусинский район после реставрации открыл мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Глава региона возложил цветы и зажег Огонь памяти, передает корреспондент URA.RU.
«Близок юбилей Победы — самый дорогой и священный праздник для нашего народа. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь здесь, в рабочем поселке Магнитка, как символ вечной памяти о героях той войны, которые добились победы над грозным врагом. Сегодня Вечный огонь вдохновляет новых героев, тех, кто сегодня защищает нашу страну, борется с неонацизмом. Уверен, что победа, которую мы все ждем, обязательно придет», — заявил Текслер.
Открытие памятника произошло во время церемонии «Храним огонь Победы». По видеоконференцсвязи одновременно зажглись 80 Вечных огней. Глава региона зажег огонь памяти на мемориале совместно с дочерью ветерана, директором краеведческого музея Надеждой Ивановой. Он поблагодарил ветеранов и тружеников тыла, добавив, что многие челябинцы в годы войны ушли на фронт добровольцами. Только из Кусы с фашизмом сражались около восьми тысяч человек, многие из них не вернулись после победы.
Мемориал в Магнитке в 1967 году создал скульптор Владимир Киселев. Позже памятник признали объектом культурного наследия. После реставрации там появилась возможность перевести Огонь памяти в режим постоянного горения.
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