06 мая 2025

«Никого не пускают»: в Екатеринбурге экстренно эвакуировали поликлинику. Видео

Пациентов и работников эвакуировали из поликлиники №1 в Екатеринбурге 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле учреждения скопилась огромная толпа из пациентов (архивное фото)
Возле учреждения скопилась огромная толпа из пациентов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 7 мая экстренно эвакуировали пациентов и сотрудников поликлиники №1 (ул. Бебеля, 160). Об этом рассказал очевидец.

«Пожарная тревога, всех эвакуировали. Никого не пускают. Пожарных тоже нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Причина эвакуации не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Обновлено в 10:41: поликлиника возобновила свою работу, сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

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В Екатеринбурге утром 7 мая экстренно эвакуировали пациентов и сотрудников поликлиники №1 (ул. Бебеля, 160). Об этом рассказал очевидец. «Пожарная тревога, всех эвакуировали. Никого не пускают. Пожарных тоже нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Причина эвакуации не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Обновлено в 10:41: поликлиника возобновила свою работу, сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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