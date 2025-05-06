Возле учреждения скопилась огромная толпа из пациентов (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 7 мая экстренно эвакуировали пациентов и сотрудников поликлиники №1 (ул. Бебеля, 160). Об этом рассказал очевидец.
«Пожарная тревога, всех эвакуировали. Никого не пускают. Пожарных тоже нет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Причина эвакуации не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Обновлено в 10:41: поликлиника возобновила свою работу, сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.
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