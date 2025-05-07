07 мая 2025

В Екатеринбурге заметили очень редкий Chevrolet, таких единицы в России. Фото

В Екатеринбурге заметили редкий американский автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге такой Chevrolet Corvette единственный
В Екатеринбурге такой Chevrolet Corvette единственный Фото:

В Екатеринбурге заметили редкий американский автомобиль Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1964 года выпуска. Фотографии машины появились в соцсетях.

Модель второго поколения Corvette производилась с 1963 по 1967 год, было выпущено всего 22 229 экземпляра. В Екатеринбурге это единственный автомобиль данной модели. Примерная цена такой машины в хорошем состоянии с пробегом — 20?миллионов рублей.

Версия 1964 года отличается цельным задним стеклом, характерными вентиляционными выемками на передних крыльях и необычным кузовом. Под капотом установлен 5,3-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил. 

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В Екатеринбурге заметили редкий американский автомобиль Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1964 года выпуска. Фотографии машины появились в соцсетях. Модель второго поколения Corvette производилась с 1963 по 1967 год, было выпущено всего 22 229 экземпляра. В Екатеринбурге это единственный автомобиль данной модели. Примерная цена такой машины в хорошем состоянии с пробегом — 20?миллионов рублей. Версия 1964 года отличается цельным задним стеклом, характерными вентиляционными выемками на передних крыльях и необычным кузовом. Под капотом установлен 5,3-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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