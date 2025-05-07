В Екатеринбурге заметили редкий американский автомобиль Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1964 года выпуска. Фотографии машины появились в соцсетях.
Модель второго поколения Corvette производилась с 1963 по 1967 год, было выпущено всего 22 229 экземпляра. В Екатеринбурге это единственный автомобиль данной модели. Примерная цена такой машины в хорошем состоянии с пробегом — 20?миллионов рублей.
Версия 1964 года отличается цельным задним стеклом, характерными вентиляционными выемками на передних крыльях и необычным кузовом. Под капотом установлен 5,3-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил.
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