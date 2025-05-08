У спортивного корта в Екатеринбурге нашли труп

Сейчас на месте работают экстренные службы
В Екатеринбурге обнаружили тело девушки возле спортивного корта на улице Викулова. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«По предварительным данным, погибшей 31 год. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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