У спортивного корта в Екатеринбурге нашли труп

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Сейчас на месте работают экстренные службы
Сейчас на месте работают экстренные службы Фото:

В Екатеринбурге обнаружили тело девушки возле спортивного корта на улице Викулова. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«По предварительным данным, погибшей 31 год. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге обнаружили тело девушки возле спортивного корта на улице Викулова. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «По предварительным данным, погибшей 31 год. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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